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Arjantin'de silahlı saldırı girişimine uğrayan Kirchner için dayanışma gösterisi düzenlendi

Güncel Haberler

Arjantin'de binlerce kişi, dün silahlı saldırı girişimine maruz kalan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'a destek olmak için gösteri düzenledi.

Arjantin'de binlerce kişi, dün silahlı saldırı girişimine maruz kalan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'a destek olmak için gösteri düzenledi.

Başkent Buenos Aires'teki hükümet binası Casa Rosada'nın önündeki sembolik Mayıs Meydanı'nda düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Fernandez de Kirchner, dün akşam saatlerinde evine girmeden önce kendisine destek olmak için toplanan taraftarlarını selamladığı sırada kalabalığın arasından bir kişi Kirchner'ın yüzüne yakın mesafeden silah doğrultmuş, saldırgan tetiği çekmesine rağmen silah tutukluk yapıp patlamamıştı.

Kaynak: AA / Mariano Gabriel Sanchez - Güncel

fuat oktay Arjantin Güncel Haberler

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