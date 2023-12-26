Arjantin'de şiddetli yağışlar sonucu yaya köprüsü sel sularına kapıldı
Arjantin'in Catamarca eyaletinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde nehirdeki yaya köprüsü yıkıldı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde hızla gelen sel sularının köprüyü alıp götürdüğü görüldü. O anlarda çevredeki 3 kişi havliyle kaçıştı.
Arjantin'in Catamarca eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar seli de beraberinde getirdi. Sel suları nehrin üstündeki yaya köprüsünü yıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sel sularının köprüyü alıp götürdüğü, çevredeki insanların kaçıştığı görüldü.
SEL SULARI YAYA KÖPRÜSÜNÜ YAKTI
Arjantin'in Catamarca eyaletinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Su seviyesi yükselen Rincon Köyü'ndeki nehir taştı. Sel suları nehrin üstündeki yaya köprüsünü yıktı.
CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen sel sularını nehri yıkıp götürdüğü görüldü. 3 kişi o anlarda can havliyle kaçtı.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Olayda can kaybı ise yaşanmadı. Sel nedeniyle köy yolları ulaşıma kapanırken, bölgeye ekip sevk edildi.