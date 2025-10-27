Arjantin'de Otobüs ile Araç Çarpıştı: 13 Ölü

BUENOS AIRES, 27 Ekim (Xinhua) -- Arjantin'in kuzeydoğusundaki Misiones eyaletinde çift katlı bir yolcu otobüsünün bir otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basının Misiones yönetimine dayandırdığı haberlere göre kaza, pazar günü yerel saatle sabah 04.30 sularında yoğun sis nedeniyle bir köprü üzerinde meydana geldi. Obera kentinden Puerto Iguazu'ya giden yolcu otobüsü çarpışmanın etkisiyle köprünün altından geçen dereye yuvarlandı.

Eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, "Bu sabah erken saatlerde 14 numaralı Ulusal Karayolu'nun 892. kilometresinde kaza meydana gelmiştir. Kazada Obera'dan yaklaşık 50 yolcu taşıyan Sol del Norte şirketine ait bir otobüs ile karşı yönden gelen bir otomobil kafa kafaya çarpışmıştır" denildi.

Misiones Sağlık Bakanı Hector Gonzalez de yaklaşık 30 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve birden fazla kişinin taburcu edildiğini söyledi.