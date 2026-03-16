Kayseri'de arızalanan otomobile TIR çarptı: 1 yaralı

KAYSERİ'de arızalanınca sürücüsünün yol kenarına park ettiği otomobile TIR çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Salih K. ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. 38 KZ 664 plakalı otomobilin sürücüsü Salih K., arızalanan aracını yolun kenarına çekip beklemeye başladı. Bu sırada K.Ö. yönetimindeki 50 ADJ 298 plakalı TIR, Salih K.'nin otomobiline arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Salih K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı