Arızalanan Minibüs Çekiciden Düştü

AVCILAR'da arızalanan minibüs, çekiciye yüklendikten kısa süre sonra zemindeki yağ nedeniyle kayarak düştüğü yola devrildi. O sırada yoldan araç geçmemesi olası bir faciayı önledi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Arızalanan minibüsü götürmek için çağrılan çekici, araç yüklendikten kısa süre sonra hareket etti. Bir süre yolda ilerleyen çekicinin zemininde bulunan yağ nedeniyle kayan minibüs yola devrildi. Olay nedeniyle caddede bir şerit trafiğe kapanırken çağırılan ikinci çekici yardımıyla düzel çevrilen minibüs, yeniden yüklenerek olay yerinden götürüldü. Olay anına tanıklık eden otobüs şoförü Samet Aksoy, minibüsü çekici üzerinde gördüğünü ve geçtikten hemen sonra devrildiğini belirterek, "Cana geleceğine mala gelsin. Çekici üzerindeki motor yağları nedeniyle minibüs devrildi" dedi.