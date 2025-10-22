Arızalanan Kamyonet, Patatesleri Ücretsiz Dağıttı
Siirt'te arızalanan kamyonetin sürücüsü, kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Olay, Baykan-Bitlis kara yolunda gerçekleşti ve çevredeki vatandaşlar patatesleri poşetlere doldurup evlerine götürdü.
Olay, dün akşam, Baykan- Bitlis kara yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilmeyen patates yüklü kamyonet arıza yapınca, sürücü aracı yol kenarına durdurdu. Sürücü, patatesleri yol kenarına boşaltıp, çevresindekilerin almasına izin verdi. Vatandaşların patatesleri poşetlere doldurup evlerine götürdükleri, bazı kişilerin ise araçlarının kasalarına yüklediği görüldü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
