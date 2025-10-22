Arızalanan Kamyonet, Patatesleri Ücretsiz Dağıttı

SİİRT'te arızalanan kamyonetin sürücüsü, kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Olay, dün akşam, Baykan- Bitlis kara yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilmeyen patates yüklü kamyonet arıza yapınca, sürücü aracı yol kenarına durdurdu. Sürücü, patatesleri yol kenarına boşaltıp, çevresindekilerin almasına izin verdi. Vatandaşların patatesleri poşetlere doldurup evlerine götürdükleri, bazı kişilerin ise araçlarının kasalarına yüklediği görüldü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,