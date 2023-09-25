Arin Gölü'nde kuraklık: Duvar kalıntıları ve mikrobiyalitler gün yüzüne çıktı Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Arin Gölü kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle duvarlar kalıntıları ile mikrobiyalitlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Arin Gölü'nde kuraklık: Duvar kalıntıları ve mikrobiyalitler gün yüzüne çıktı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Arin Gölü kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle duvarlar kalıntıları ile mikrobiyalitlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Arin Gölü kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle gün geçtikçe kuruyor. Kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü'nün suyu çekilince binlerce yıllık duvar kalıntıları ve mikrobiyalitler gün yüzüne çıktı. Taş duvarların ortaya çıkarması Arin Gölü'nde daha önceden bir yerleşim yeri olduğu, hangi kavme ait olduğu bilinmiyor

Nedim Atalay isimli köy sakini, kuş cenneti Arin Gölü 200'e yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyordu. Maalesef bu görüntüler endişe verici. Göründüğü gibi bu duvarlar neyin nesi bunun araştırılması gerekiyor" dedi