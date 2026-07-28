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Ariana Grande'den sızdırılan şarkılar için dava

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ABD'li şarkıcı ve oyuncu Ariana Grande, yayımlanmamış şarkıları ile kayıt ve klip çekimlerine ait görüntülerin sızdırılması nedeniyle kimlikleri henüz belirlenemeyen bilgisayar korsanlarına dava açtı.

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Ariana Grande, yayımlanmamış şarkıları ile kayıt ve klip çekimlerine ait görüntülerin sızdırılması nedeniyle kimlikleri henüz belirlenemeyen bilgisayar korsanlarına dava açtı.

Variety dergisinin haberine göre, Grande, Los Angeles'ta açtığı davada, "John Doe" olarak tanımlanan kimliği belirsiz kişileri hedef alarak bu kişilerin kimliklerinin tespit edilerek hesap vermelerinin sağlanmasını talep etti.

Dava dilekçesinde, bilgisayar korsanlarının "oltalama" saldırıları ve çeşitli siber saldırılar yoluyla Grande ile yakın çalışan fotoğrafçı ve yapımcıların dijital hesaplarına erişim sağladığı öne sürüldü.

Bu sayede yayımlanmamış şarkılar, kayıt oturumlarına ait görüntüler ve müzik videolarına ilişkin içeriklerin bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiği, daha sonra da "yüksek meblağlar" karşılığında satıldığı iddia edildi.

Grande'nin avukatları, yaşananların "yayımlanmamış içeriklerin hukuka aykırı ve ağır şekilde çalınması, yayılması ve istismar edilmesi" anlamına geldiğini vurgulayarak, bunun sistematik bir yasa dışı faaliyet olduğunu savundu.

Kaynak: AA
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