Haberler

ABD'li şarkıcı Ariana Grande, eserini izinsiz kullanan Beyaz Saray'a tepki gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li şarkıcı Ariana Grande, Beyaz Saray'ın düzensiz göçmenlere yönelik operasyon görüntülerinde şarkısının izinsiz kullanılmasına tepki gösterdi. Grande, müziğinin bu tür içeriklerde yer almasını istemediğini belirtirken, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı sert bir yanıt verdi. Video sonrası şarkı ve yorum silindi.

ABD'li şarkıcı Ariana Grande, Beyaz Saray'ın düzensiz göçmenlere yönelik operasyon görüntülerinin yer aldığı sosyal medya paylaşımında şarkısının arka planda izinsiz kullanılmasına tepki göstererek, müziğinin bu tür içeriklerde yer almamasını istedi.

BBC'nin haberine göre, Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından paylaşılan ve güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar kapsamında bazı kişilere kelepçe taktığı görüntülerin paylaşıldığı videoda, şarkıcı Grande'nin 2024 çıkışlı "Bye" adlı şarkısı kullanıldı.

Paylaşımda, "Hoşça kalın... Başkan Donald Trump tarihin en güvenli sınırlarını sağladı." denildi.

Grande ise paylaşımın altına yaptığı yorumda, "Lütfen müziğimi bu barbarca, insanlık dışı ve korkunç saçmalıkla ilişkilendirmeyin." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Abigail Jackson ise Grande'nin yorumuna ilişkin ABD basınına verdiği demeçte, "Asıl barbarca, insanlık dışı ve korkunç olan, masum ABD vatandaşlarını yaralayan ve öldüren suçlu düzensiz göçmenler." değerlendirmesinde bulundu.

Grande'nin yorumunun ardından videoda kullanılan şarkının kaldırıldığı ve sanatçının yorumunun silindiği görüldü.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı

Kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez Dünya Kupası'nı salladı

Bu kez Dünya Kupası'nı salladı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
İngiliz devinde yaprak dökümü! Van Bronckhorst da kovuldu

Giden gidene! O da kovuldu
Otokoç'a silahlı saldırıda 5 kişi tutuklandı

Otokoç'a silahlı saldırıda yeni gelişme
Cildiye Uzmanı Dr. Adak'tan kritik uyarı: Bu saatlerde sakın güneşe çıkmayın

En riskli saat aralığı belli oldu
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi

Türkiye'nin konuştuğu kaçış öyküsünde şoke eden son

Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi

Milyonları havalara uçuracak haber geldi