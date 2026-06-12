ABD'li şarkıcı Ariana Grande, eserini izinsiz kullanan Beyaz Saray'a tepki gösterdi

ABD'li şarkıcı Ariana Grande, Beyaz Saray'ın düzensiz göçmenlere yönelik operasyon görüntülerinin yer aldığı sosyal medya paylaşımında şarkısının arka planda izinsiz kullanılmasına tepki göstererek, müziğinin bu tür içeriklerde yer almamasını istedi.

BBC'nin haberine göre, Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından paylaşılan ve güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar kapsamında bazı kişilere kelepçe taktığı görüntülerin paylaşıldığı videoda, şarkıcı Grande'nin 2024 çıkışlı "Bye" adlı şarkısı kullanıldı.

Paylaşımda, "Hoşça kalın... Başkan Donald Trump tarihin en güvenli sınırlarını sağladı." denildi.

Grande ise paylaşımın altına yaptığı yorumda, "Lütfen müziğimi bu barbarca, insanlık dışı ve korkunç saçmalıkla ilişkilendirmeyin." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Abigail Jackson ise Grande'nin yorumuna ilişkin ABD basınına verdiği demeçte, "Asıl barbarca, insanlık dışı ve korkunç olan, masum ABD vatandaşlarını yaralayan ve öldüren suçlu düzensiz göçmenler." değerlendirmesinde bulundu.

Grande'nin yorumunun ardından videoda kullanılan şarkının kaldırıldığı ve sanatçının yorumunun silindiği görüldü.