Arhavili ve Hopalılar Adrasan'da HES Projesine Karşı Mücadele Ediyor

Arhavili ve Hopalılar, Antalya Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi'nde 'Saka I-II Regülatörü ve HES Projesi'ne karşı bir araya geldi. Geleneksel olarak yılda bir kez Antalya Adrasan'da bir araya gelen Arhavili ve Hopalılar memleketlerinde yapılan HES ve Dere ıslahlarını protesto ettiler.

UĞUR İSTANBULLU

Arhavili ve Hopalılar, Antalya Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi'nde 'Saka I-II Regülatörü ve HES Projesi'ne karşı bir araya geldi. Arhavi Pilarget Doğa ve Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Neriman Şeşen Gerdan "Dört yıl mücadele ederek yargı yoluyla kazandığımız HES davası tekrar gündeme geldi ve beton kanal projesiyle derelerimiz katledilmişti. Bunların HES'lere zemin oluşturduğunu biliyoruz. Bu nedenle sorumlulardan hesap sorulması gerekmektedir. Pilarget Doğa ve Yaşam Derneği ve çevre gönüllüleri olarak, Atamızın bize emanet ettiği bu kutsal emaneti sonuna kadar korumak ve kollamak istiyoruz. Bu ülke bizim ve hepimizin ve lütfen sahip çıkalım ve sesimiz olun ve duyanlar duymayanlara bildirin ve HES'lerden sonra maden olacak ve takdir sizin. Hepinizi mücadeleye bekliyoruz" dedi.

Arhavili ve Hopalılar, Antalya Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi'nde 'Saka I-II Regülatörü ve HES Projesi'ne karşı bir araya geldi. Geleneksel olarak yılda bir kez Antalya Adrasan'da bir araya gelen Arhavili ve Hopalılar memleketlerinde yapılan HES ve Dere ıslahlarını protesto ettiler.

"BU ÜLKE HEPİMİZİN VE LÜTFEN SAHİP ÇIKALIM"

Arhavi Pilarget Doğa ve Yaşam Derneği Başkan yardımcısı Neriman Şeşen Gerdan şunları söyledi:

"Dört yıl mücadele ederek yargı yoluyla kazandığımız HES davası tekrar gündeme geldi ve beton kanal projesiyle derelerimiz katledilmişti. Bunlar HES'lere zemin oluşturduğunu biliyoruz. Bu nedenle sorumlulardan hesap sorulması gerekmektedir. Pilarget Doğa ve Yaşam Derneği ve çevre gönüllüleri olarak, Atamızın bize emanet ettiği bu kutsal emaneti sonuna kadar korumak ve kollamak istiyoruz. Bu ülke bizim ve hepimizin ve lütfen sahip çıkalım ve sesimiz olun ve duyanlar duymayanlara bildirin ve HES'lerden sonra maden olacak ve takdir sizin. Hepinizi mücadeleye bekliyoruz. Bir de şunu söylemek istiyorum biz şu anda Karadeniz'e çok uzak mesafedeyiz ve şu an Türkiye'nin öbür ucunda Antalya Adrasandayız. Burada herkes Karadenizli ve herkes kardeş. Hepimizin kalbi dereler için akıyor ve Adrasan'dan hepinize de selamlar."

Başka bir kadın vatandaş "Biz derelerimizde beton istemiyoruz ve çocuklarımız derler de balık tutmasını istiyoruz" dedi.

"GEÇEN SENE İKTİDARIN VEKİLİ PİLARGETTE DERELERE BETON VURULMAYACAK DİYE SÖZ VERMİŞTİ"

Hopalı sanatçı Yaşar Kabaosmanoğlu şu şekilde konuştu:

"Şimdi geçen sene Pilarget'te hem eğlendik, hem de yeşilimize sahip çıkmak ordaydık ve biz o gün Pilarget köylülerin mücadelesine şahit olduk. Hatta iktidarın o zamanki vekili Artvin Milletvekili Erkan Baltada ordaydı ve Erkan Balta bu derelere beton vurulmayacak diye söz verdi orada Pilarget halkına. Bunların sözü bu kadarmış meğer ve Pilarget'te olan beton yığınlarını şiddetle kınıyoruz. ve memleketin her yanında ve nehir yatağına lütfen kelepçe vurmayalım ve derelerimiz özgür aksınki denize ulaşabilsinler. Deniz olunmalı bu memlekette, yeşili sermaye olarak gören herkesi şiddetle kınıyoruz. Derelerimiz özgür aksın, ırmaklarımız özgür aksın, derelerimiz, ırmaklarımız ve yeşilimiz sanmayın ki bu ülkede sadece insanlar içindir. Yurdumuzun dört bir yanında doğamızda olan yeryüzümüzde olan tüm canlıların yaşam hakkı vardır. Yaşam hakkı suyla engelleniyor tüm canlılar üzerinde. Ayılarımız şehirlere indi, çakallarımız şehirlere indi, kurtlarımız şehirlere indi, susuzluktan ve hiçbir hayvanımız dereye inip te su ihtiyacını gideremiyor. Bu olumsuzlukları bize yaratan her kimlerse onları şiddetle kınıyorum ve özgür aksın dereler ve mücadelemiz ve yaşasın Arhavi ve Hopa. Sadece bu HES' ler ve derelerin kapatılması Arhavi'de, Hopa'da değil Bergama'da, Fatsa'da, Tunceli'de ve yurdumuzun dört bir yanında yapılan HES leri şiddetle kınıyoruz."