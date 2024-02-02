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Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp aynı silahla intihar girişiminde bulundu

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Artvin'de 30 yaşındaki bir şahıs, konuşmak üzere dışarıda buluştuğu boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile öldürdü. Sonrası şahıs, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Artvin'in Arhavi ilçesinde Ender Turhan (30), boşanma aşamasındaki eşi Hacer Turhan'ı (38), tabanca ile vurarak öldürüp, intihara kalkıştı. Yaralanan Ender Turhan, hastanede tedaviye alındı.

ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ VURDU

Olay, saat 14.00 sıralarında ilçenin Musazade Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Hacer ve Ender Turhan çifti, konuşmak üzere dışarda buluştu. Burada, çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ender Turhan, yanındaki tabancayı çekip, eşi Hacer Turhan'ı vurduktan sonra, silahın namlusunu bu kez kendi başına dayayıp tetiği çekti.

Arhavi'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Tabanca İle Öldürüldü

1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Hacer Turhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ender Turhan ise Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arhavi'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Tabanca İle Öldürüldü

Arhavi'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Tabanca İle Öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ender Turhan Artvin Aile İçi Şiddet Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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