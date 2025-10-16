Arguvan'da Öğrencilere Gıda Desteği

Malatya'nın Arguvan ilçesinde, öğrencilere bir öğün gıda desteği veriliyor.

Arguvan Belediyesi, "Beslenme Projesi" desteği kapsamında, merkezdeki öğrencilerin tamamına, kırsaldaki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine günlük beslenme paketi dağıtıyor.

Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, yaptığı açıklamada, ülkenin teminatı öğrencilere destek vermek için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Öğrencilerin sosyal anlamda gelişim göstermesi için projeye devam ettiklerini aktaran Eren, şunları kaydetti.

"Geçmiş dönemde başlayan bu projeyi geliştirerek devam ettiriyoruz. İlçemizde taşımalı eğitim olduğu için çocuklar kahvaltı yapmadan güne başlıyorlar. O nedenle kahvaltı öğünü veriyoruz öğrencilerimize. Paketlerimizde her güne ayrı bir menü var, menülerde de meyve, çerez, peynir, cevizli sucuk, meyve suyu var. Her çocuğumuz bizim için çok kıymetli, onların yanında olmaya devam edeceğiz."