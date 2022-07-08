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Arefe gününde şehitlikte duygulandıran anlar

İhlas Haber Ajansı - Erdi Demür - Güncel
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Arefe gününde şehitlikte duygulandıran anlarSAMSUN Samsun'da Kurban Bayramı arefe günü şehitliklerde duygusal anlar yaşandı.

Arefe gününde şehitlikte duygulandıran anlar

SAMSUN Samsun'da Kurban Bayramı arefe günü şehitliklerde duygusal anlar yaşandı.

Arefe Günü dolayısıyla şehitlikler ve mezarlıklar vatandaşların akınına uğradı. Yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Kıranköy Şehitliği'nde oğlu Şehit Piyade Er Umut Bulut'un kabrini ziyaret eden anne Gülbahar Çayıroğlu, "Oğlum Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 yıl önce yapılan hain saldırıda şehit oldu. Kızımı da kanser hastalığından kaybettim. Her yıl arefe günü oğlumun mezarına geliyorum. Geliyorum ama taşları öpüp, koklayıp geri dönüyorum. Kimse benimle konuşmuyor. Kapıyı açan yok. Oğlum sarılmıyor. Oğlum bayramlarda ablalarından, herkesten önce gelir elimi öperdi. Çok buruğum, kalbim çok kırık. Tüm şehit ailelerimizin başı sağ olsun" dedi. Şehit mezarlıklarının yanı sıra ülke genelinde olduğu gibi Samsun'daki mezarlıklar da arefe günü ziyaretçilerle doldu taştı. Mezarlıkların bulunduğu yollarda yoğunluktan trafik kitlenirken, ziyaretçiler yakınlarının mezarı başında dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Güncel

Kurban Bayramı Arefe günü Samsun Güncel Haberler

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