Artvin'de bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen "Ardanuç Kültür Sanat Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Ardanuç Kaymakamlığı koordinesinde Ardanuç Belediye Başkanlığınca organize edilen festival kapsamında Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Belediye Başkanı Emrah Yılmaz'ın Atatürk anıtına çelenk sunduğu törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, festivalin birlik ve beraberliği pekiştireceğini söyledi.

Festivali 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla birleştirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Milli benlik duygumuzu en üst seviyede yaşayacağımız güzel bir günde bu etkinliği gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz." dedi.

Festival kapsamında 3 gün boyunca kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin düzenleneceğini belirten Yılmaz, festivalin ilçenin tanıtımı için önemli olduğunu vurguladı.

Yılmaz, festivale katkı sunanlara teşekkür etti.

Halk oyunları gösterisi ve aşıklar dinletisi sunulan programda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.