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Almanya'da Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı

Almanya'da Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı
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Almanya Futbol Federasyonu (DFB), milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann ile yolların ayrıldığını açıkladı.

  • Almanya Milli Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a penaltılarla yenilerek turnuvaya veda etti.
  • Teknik direktör Julian Nagelsmann, bir gün önce görevinden ayrılmak istediğini belirtti ve DFB sözleşmesini feshetti.
  • Nagelsmann, takımın yeni bir başlangıç fırsatını hak ettiği gerekçesiyle ayrılma kararı aldığını açıkladı.

FIFA 2026 Dünya Kupası'na son 32 turunda Paraguay'a penaltı atışları sonucu yenilerek veda eden Almanya Milli Takımı'nda Teknik Direktör Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı.

ALMANYA'DAN NAGELSMANN AÇIKLAMASI

DFB'den yapılan açıklamada, bir gün önce görevinden ayrılmak istediğini belirten Nagelsmann'ın sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu. DFB Başkanı Bernd Neuendorf, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Julian Nagelsmann'a Eylül 2023'ten bu yana yaptığı çalışmalar için özellikle teşekkür ederiz. Kendisi yüksek düzeyde bir bağlılık ve olağanüstü bir hırsı somutlaştırdı. Julian Nagelsmann aynı zamanda son derece vicdanlı ve samimi bir kişidir ve hepimiz ona büyük saygı duyuyoruz" dedi.

NAGELSMANN: ''TAKIM GERÇEK BİR YENİ BAŞLANGIÇ FIRSATINI HAK EDİYOR''

Julian Nagelsmann ise taraftarlara teşekkür ederek, "Son günlerde, elenmemizin ardından çok düşündüm ve kişisel çevremdeki ve federasyon içindeki güvendiğim kişilerle konuştum. Bu karar benim için hiç de kolay olmadı. Birincil hedefim her zaman takımın başarısı olmuştur. Böylesine acı bir hayal kırıklığının ardından, takım gerçek bir yeni başlangıç fırsatını hak ediyor. Bize destek olan teknik ekibime, personele ve federasyon içindeki herkese, özellikle de güvene dayalı bir şekilde çalışabildiğim oyunculara teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlara da özel bir teşekkür borçluyum. Bizi desteklediniz, bize inandınız, zor dönemlerde bile bize enerji verdiniz. Sizi hayal kırıklığına uğrattığımız ve bu Dünya Kupası'nda size daha fazla futbol gecesi yaşatamadığımız için derinden üzgünüm. Çok daha fazlasını hak ediyordunuz" ifadelerini kullandı.

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