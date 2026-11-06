Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ardahan ve Kars'ta yüksek kesimler karla kaplandı, Sarıkamış'ta pistler karla örtüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan ve Kars'ta yüksek kesimler karla kaplandı, Sarıkamış'ta pistler karla örtüldü
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan genelinde dün akşam başlayan sağanak, sıcaklığın düşmesiyle yüksek kesimlerde kara dönüştü. Ardahan-Artvin arasındaki yüksek bölgeler ve Kars'ta tepeler karla kaplanırken Sarıkamış'ta 2 bin 634 rakımlı zirve ile ikinci etap pistler de beyaza büründü.

Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar, zirveleri beyaza bürüdü.

Ardahan genelinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışıyla Ardahan ile Artvin arasındaki yüksek rakımlı bölgeler ve çevredeki tepeler beyaza büründü.

Kars'ta da tepeler karla kaplandı.

Kentte kar yağışı sonrası yılkı atlarının yiyecek araması görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürdü. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü ilçede aralıklarla etkili olan kar, Sarıkamış'ı çevreleyen dağları beyaz örtüyle kapladı.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesi ve ikinci etap pistler karla kaplandı.

Kaynak: AA
Trump seçim hezimetinin faturasını Savunma Bakanı Hegseth'e kesti

Seçim hezimetinin faturası ağır olacak
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe, bebeğinin cinsiyetini açıkladı
İtalyan şefin ananas inadı işinden etti

Pizza kavgası mahkemede bitti!
Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun

Fatma Betül'ün ardından olay sözler: Erdoğan tüm kapıları araladı
Modelin başını çorba tenceresinde, bacaklarını buzdolabında buldular! Eski eşi ve ailesi cinayetle yargılanıyor

Fenomen cinayetinde dehşet! Başı başka, bacakları başka yerde bulundu
Tutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya’nın sevk yazısında dikkat çeken ayrıntılar 27

Sevk yazısında dikkat çeken detay! Sadece 1 gün önce…
Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar37

Tutuklama talebinin ardından siyaset dünyasından peş peşe açıklamalar
Seçimi kaybeden Trump'tan dünyayı titreten tehdit: Yakında öğreneceksiniz12

Seçim hezimeti sonrası tedirgin eden mesaj