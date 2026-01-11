Ardahan ve Kars'ta karla mücadele çalışması sürüyor
Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar yağışı sonrası karla mücadele çalışmaları sürüyor. Özellikle Ardahan-Kars kara yolunda buzlanma nedeniyle ekipler, ulaşımın sürmesi için yoğun çaba harcıyor. Kapanan köy yolları da açılıyor.
Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışması devam ediyor.
Ardahan'ı Kars'a bağlayan Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy mevkisinde soğuk hava nedeniyle buzlanma etkili oluyor.
Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, söz konusu yolda ulaşımın aksamaması için greyder ile bıçaklı kamyonlarla çalışma yürütüyor.
Kars'ın Susuz ilçesinde çalışma yapan ekipler, yer yer gizli buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.
Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yapılan çalışmada kapanan 11 köy yolu ulaşıma açıldı.