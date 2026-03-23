Ardahan ve Kars'ın yükseklerinde kar etkili oldu

Ardahan ile Kars'ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Ardahan ile Artvin arasındaki yüksek kesimlerde etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışla Bağdeşen köyü ve Bülbülan Yaylası beyaza büründü, ağaçlar karla kaplandı.

Kars'ta da soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu.

Kar nedeniyle yüksek rakımdaki yerleşim yerleri beyaza büründü.