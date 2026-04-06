Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümünde yaptığı açıklamada, ajansın doğru ve güvenilir haberciliğiyle uluslararası alanda güçlü bir marka haline geldiğini vurguladı.

Çiçekli, mesajında, Anadolu Ajansının kurtuluş mücadelesinin en zorlu günlerinde hakikatin dünyaya duyurulması için kurulduğunu belirtti.

AA'nın bugün de aynı inanç ve kararlılıkla, doğru ve güvenilir haberciliğin simgesi olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Çiçekli, "Tarafsız, ilkeli ve hızlı yayıncılık anlayışıyla yalnızca ülkemizde değil, uluslararası alanda da güçlü bir marka haline gelmiştir. Bu anlamlı yıl dönümünde, başta fedakar basın mensupları olmak üzere Anadolu Ajansı ailesinin tüm çalışanlarını gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
