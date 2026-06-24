Haberler

Ardahan Vakfı Ege Bölgesi'ne yeni başkan

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan Vakfı Ege Bölgesi Başkanlığı görevine Avukat Suzan Bayraktaroğlu Evgin'in atandığı bildirildi.

Ardahan Vakfı Ege Bölgesi Başkanlığı görevine Avukat Suzan Bayraktaroğlu Evgin'in atandığı bildirildi.

Ardahan Vakfı Ege Bölgesi Başkan Yardımcısı Hakan Evgin, AA muhabirine, vakfın eğitim, kültür, sanat ve tarih alanlarında çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Vakfın, kuruluşundan bu yana çok sayıda eğitim ve sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiğini belirten Evgin, öğrencilere yönelik burs, eğitim desteği ve çeşitli sosyal yardımların devam ettiğini ifade etti.

Ege Bölgesi'ndeki Ardahanlıların vakıf faaliyetlerine daha etkin katılımını sağlamak amacıyla yeni bir yapılanmaya gittiklerini dile getiren Evgin, bu kapsamda Suzan Bayraktaroğlu Evgin'in Ardahan Vakfı Ege Bölgesi Başkanı olarak görevlendirildiğini kaydetti.

Görevlendirmenin Ardahan Vakfı Kurucu Başkanı Celil Ünlü ile yönetim kurulunun kararı doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirten Evgin, "Amacımız Ege Bölgesi'nde yaşayan hemşehrilerimiz arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı daha da güçlendirmektir. Eğitim başta olmak üzere sosyal ve kültürel alanlarda yeni projeler üretmeyi hedefliyoruz. Sayın Suzan Bayraktaroğlu Evgin'in bu süreçte önemli çalışmalara imza atacağına inanıyoruz." dedi.

Ege Bölgesi yapılanmasına ilişkin çalışmaların uzun süredir sürdürüldüğünü aktaran Evgin, söz konusu sürecin koordinasyonunu yürüttüklerini ve görevlendirmenin bu çalışmaların sonucu olarak hayata geçirildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Günay Nuh
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı' diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi

"Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen kişi için karar verildi
Özel'in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı

Kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı
Dünyanın konuştuğu Ganalı şamandan videolu mesaj

Video çekip paylaştı: Artık onu serbest bırakıyorum
Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı

Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı
Gazi Konut Yeni Bahçelievler Projesi ile vatandaşları doğayla buluşturacak

Gazi Konut Yeni Bahçelievler Projesi ile vatandaşları doğayla buluşturacak
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde Trump ile baş başa görüşme olabilir

Dünya bu görüşmeyi bekliyor! Erdoğan "Baş başa olabilir" dedi