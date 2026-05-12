Haberler

Ardahan'da kursiyerler doğa, tarih ve kültürel mirası fotoğraflayarak kayıt altına aldı

Ardahan'da kursiyerler doğa, tarih ve kültürel mirası fotoğraflayarak kayıt altına aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan Üniversitesi, düzenlediği uygulamalı fotoğraf eğitimi kapsamında kursiyerleri, Şeytan Kalesi ve Karaçay Kanyonu çevresinde doğa fotoğrafçılığı çalışması için bir araya getirdi. Eğitimde, tarihi ve doğal güzellikler keşfedilirken, yerel kültürel miras taşıyıcısı Aşık İsrafil Uzunkaya ile de portre çekimleri yapıldı.

Ardahan Üniversitesi bünyesinde düzenlenen uygulamalı fotoğraf eğitimine katılan kursiyerler, Şeytan Kalesi ve Karaçay Kanyonu çevresinde doğa fotoğrafçılığı çalışması gerçekleştirdi.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Şeytan Kalesi ile Karaçay Kanyonu, yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği noktalar arasında yer alıyor.

Geçmişte savunma amacıyla inşa edilen ve gizli giriş kapısıyla dikkati çeken Şeytan Kalesi, bölgenin önemli turizm destinasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

Ardahan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARÜSEM) tarafından düzenlenen "Uygulamalı Fotoğraf Eğitimi" kapsamında kursiyerler, Şeytan Kalesi ve çevresinde çekimler gerçekleştirdi.

Eğitim kapsamında kursiyerler, Çıldır ilçesine bağlı Eşmepınar köyünde yaşayan somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı Aşık İsrafil Uzunkaya'yı da ziyaret ederek portre çekimleri yaptı.

Kurs eğitmeni Gürhan Çopur, AA muhabirine, fotoğraf kursunun eğitim etkinliği kapsamında Çıldır'da uygulamalı gezi düzenlediklerini söyledi.

Eğitimin bu haftasında kentin önemli turizm ve tarihi mekanlarından Çıldır'ı tercih ettiklerini dile getiren Çopur, "Şeytan Kalesi'nin doğası, hem de buradaki bitki örtüsünün çeşitliliğini öğrencilerimize, kursiyerlerimize göstermek adına geldik. Kursumuzdaki öğrendiğimiz fotoğraf tekniklerini ve uygulamalarını sahada gerçekleştirmek adına geziyi düzenledik." dedi.

Çopur, gezi kapsamında kültürel miras çalışması da yaptıklarını belirtti.

Ardahan'ın özellikle ilkbahar mevsiminin fotoğraf tutkunları için önemli imkanlar sunduğunu dile getiren Çopur, "Ardahan'ın doğası özellikle bu aylarda bambaşka hale bürünüyor, yeniden canlanıyor diyebiliriz. Bu açıdan bir fotoğrafsever için bulunmaz nimet. Bunu da değerlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kursiyerlerden Muhammet Can Arayan ve Demet Yıldız da bölgenin doğa harikası güzelliklerini fotoğraflayarak kayıt altına aldıklarını anlattı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar

Memur olmak isteyenlere müjde! Binlerce kişi alınacak, işte kadrolar
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Trump'ın korku dolu anları! Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı

Trump'ın ecel terleri! Korkudan neredeyse kürsünün altına girecekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak

İran savaşı rafları da vurdu! Renkli ambalajlar tarih olabilir
Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki: Defolup gidersin

Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki
Uzun süredir tutukluydu! Şarkıcı Yusuf Güney için yeni karar

Uzun süredir tutukluydu! Yusuf Güney için yeni karar
Cemal Enginyurt, Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu

Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu
İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak

İran savaşı rafları da vurdu! Renkli ambalajlar tarih olabilir
Mehirde çıtayı arşa çıkardı! Gelinden ağızları açık bırakan talep

Mehirde çıtayı arşa çıkardı! Gelinden ağızları açık bırakan talep
Pakistan'da pazar yerinde patlama! 2'si polis 9 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi kana bulayan patlama! Ölenlerin arasında polisler de var