Ardahan Üniversitesi'nde Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Ardahan Üniversitesi'nde Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi
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Ardahan Üniversitesi, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlediği bayramlaşma programında Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencilerin bayramını kutladı. Emiroğlu, Ziya Osman Saba'nın 'Sevgiler' şiirini okuyarak bayramın hayırlara vesile olmasını diledi.

Ardahan Üniversitesince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Üniversitenin Yenisey Konukevindeki programda, Rektör Prof, Dr. Öztürk Emrioğlu, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencilerin bayramını tebrik etti.

Bayramların mehabet zamanı olduğunu dile getirerek, Ziya Osman Saba'nın "Sevgiler" şiirini okuyan Emiroğlu, bayramın Ardahan ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Programa, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yıldız ve Prof. Dr. Zafer Aykanat ile Genel Sekreter Kubilay Aras ile akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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