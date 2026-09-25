Ardahan Üniversitesi 2026-2027 dönemini Terörsüz Türkiye dersiyle başlattı

Ardahan Üniversitesinde Üniversitesinde 2026-2027 akademik yılı, "Terörsüz Türkiye" konulu dersle başladı.

Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen ilk derste konuşan Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecini değerlendirdi.

Emiroğlu, amaçlarının eğitim yoluyla nitelikli bilim insanları yetiştirmek ve ülkenin kalkınmasına katkı sunmak olduğunu söyledi.

Gençleri sadece bilgi ile donatmadıklarını işaret eden Emiroğlu, "Onları milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmek için çabalıyoruz. Bu yıl üniversitemizin 27 ön lisans, 26 lisans ile lisansüstü eğitim programlarının doluluk oranı yüzde 100'dür." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye hedefi ve Türkiye yüz yılı vizyonunu temel taşlardan biri olarak kabul ediyoruz"

"Terörsüz Türkiye" sürecine destek olunduğunu dile getiren Emiroğlu, "Terörsüz Türkiye hedefi ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu temel taşlardan biri olarak kabul ediyoruz. Milletimizin enerjisini çalan, kardeşliğimize kasteden her türlü terör belasını sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, devletimizin kararlılığı ve milletimizin desteği ile ebediyen ortadan kaldırmaya hep birlikte kararlıyız." dedi.

Güvenli gelecek ve güçlü Türkiye için akademiye büyük sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Emiroğlu, şunları kaydetti:

"İlimle, fikirle ve çok çalışarak ülkemizin kalkınmasına ve dünyaya liderlik yapmasına üzerimize düşen katkıyı sunmaya hazırız. Bizler burada yeni bir akademik yılın heyecanını yaşarken küresel ölçekte insanlığın vicdanını yaralayan derin bir trajediyi de son yıllarda şahitlik etmekteyiz. Gözlerimizin önünde Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir insanlık vahşeti ve soykırımı yaşanmaktadır. Masum kadınlar, çocuklar ve siviller katledilmektedir. Ancak iyi bilinmelidir ki zulümle abat olunmaz."

Törende planlanan bazı etkinlikler, Kazakistan'da askeri tatbikat sırasında meydana gelen kazada askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: AA