Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve buzlanma nedeniyle tır geçişine kapatıldı
Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde tırların geçişi durduruldu. Ekipler, buzlanmanın önüne geçmek için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.
