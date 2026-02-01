Haberler

Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve buzlanma nedeniyle tır geçişine kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde tırların geçişi durduruldu. Ekipler, buzlanmanın önüne geçmek için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğun kar ve buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.

Ardahan'da yoğun kar yağışı ve yer yer tipi özellikle yüksek noktalarda ulaşımı aksatıyor.

Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde kar ve tipi nedeniyle buzlanma oluştu.

Buzlanmanın ulaşımı aksatması dolayısıyla yolun Sahara mevkisi tırların geçişine kapatıldı.

Ekipler, buzlanmanın oluştuğu alanlarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Katliam gibi bir kaza daha! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklaması geldi

İran'ı bugün mü vuracak? Trump'tan son dakika açıklaması geldi
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
ABD'li milyarder Epstein, eski MI6 ve Mossad mensupları yardımıyla Libya'nın varlıklarına göz dikmiş

Sadece sapık değilmiş! İşte parasına göz diktiği ülke