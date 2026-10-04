Ardahan Posof'ta kafa kafaya çarpışan 2 otomobildeki 4 kişi yaralandı, 2'si ağır

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ARDAHAN'ın Posof ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, dün gece, Ardahan-Posof-Türkgözü yolunda meydana geldi. Seyir halindeki 2 otomobil, kafa kafaya çarpıştı, araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı