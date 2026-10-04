Ardahan Posof'ta kafa kafaya çarpışan 2 otomobildeki 4 kişi yaralandı, 2'si ağır

Ardahan Posof'ta kafa kafaya çarpışan 2 otomobildeki 4 kişi yaralandı, 2'si ağırGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'ın Posof ilçesinde dün gece Ardahan-Posof-Türkgözü yolunda 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar AFAD ve sağlık ekiplerince çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı; yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
ARDAHAN'ın Posof ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza, dün gece, Ardahan-Posof-Türkgözü yolunda meydana geldi. Seyir halindeki 2 otomobil, kafa kafaya çarpıştı, araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.