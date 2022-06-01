Ardahan'ın yöresel yemekleri kitapla gelecek nesillere aktarılacak - Haberler

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) yürüttüğü proje kapsamında, kentin yöresel yemekleri ve tescilli ürünleri gelecek nesillere aktarılmak üzere bir kitapta buluşturuldu.

"Coğrafi İşaret Potansiyeli: Ardahan" projesi kapsamında aynı isimle hazırlanan kitapta, kaz mantısından peynirine, kuru fasulyeden, kımi turşusuna kadar yöreye ait 41 çeşit yemeğin yapılışı detaylı şekilde anlatıldı.

Hazırlanan kitabın yanı sıra kitaptaki barkod okutularak internet üzerinde de görsel olarak yemeklerin yapılışı izlenerek bu yemekler hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olunacak.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Ardahan'ın çok zengin yemek kültürüne sahip olduğunu söyledi.

Şehir hakkında genel bilgilere yer verilen kitabı hazırlamaktaki amaçlarının mutfak kültürünü gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirten Demirci, şunları kaydetti:

" Ardahan, kendine özgü doğal yapısı ve kültürel zenginliği ile Kuzeydoğu Anadolu'nun saklı kalmış mücevher şehridir. Bu değeri ortaya çıkarmak, bu zenginliğe sahip çıkmak, gelecek kuşaklara aktarabilmek ve ulusal, uluslararası alanlarda ekonomik değer yaratmak istiyoruz. Ardahan'ın sahip olduğu değerlere sahip çıkmanın yolu tanınırlıktan geçmektedir. Bu tanınırlığı sağlamanın ya da bir ürünü belirli bir yöreye, kente veya bölgeye ispat etmenin en kolay yolu coğrafi işaret tescili ile mümkündür. Yöresel değerlerimizi ancak tescille koruyup gelecek nesillere aktarabiliriz."

Demirci, şu ana kadar Posof Badele Elması, Damal Bebeği, Ardahan Çiçek Balı ve Posof fasulyesinin coğrafi işaret tescil belgesi aldığını aktararak, bu sayıyı artırmanın gayretinde olduklarını söyledi.

Çalışmalara değinen Demirci, şöyle konuştu:

"Kavılca buğdayı, Hanak tel peyniri ve Ardahan kaz eti için TÜRKPATENT nezdindeki tescil başvuruları yapıldı. Yeni başvurularımız için araştırmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda, Ardahan'ın coğrafi işaret potansiyelinin tespiti için Ardahan TSO olarak Ekim 2020'de yüksek katılımlı 'Ardahan İlinin Coğrafi İşaret Potansiyelinin Tespiti' konulu çalıştay gerçekleştirdik. Çalıştaydan elde edilen bulgular ışığında, ilimizin, coğrafi işaret tesciline konu olabilecek doğal ve beşeri ürünler, yemekler ve el sanatlarına yönelik önemli potansiyeli olduğu görüldü. Buradan yola çıkılarak ilimizde coğrafi işaret alabilecek ürünler için tüm ilçelerde ve köylerde saha çalışması yapıldı ve potansiyel ürünler için bir envanter oluşturuldu. Elde edilen veriler, Ardahan için kültürel bir değer oluşturacak bu kitabı ortaya çıkardı."

Demirci, söz konusu çalışmayla yöresel yemekleri sadece bu coğrafyanın değil bütün dünyanın tadabileceği ürün haline getirmenin temel hedefleri olduğunu sözlerine ekledi.