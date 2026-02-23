Haberler

Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü kutlandı

Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü kutlandı
Güncelleme:
Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Valilik bahçesinde düzenlenen törene, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Çiçekli, Tuğgeneral Cihanoğlu ve Belediye Başkanı Demir Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Kongre Caddesi'nde devam etti.

Belediye Başkanı Demir, burada yaptığı konuşmada, Ardahan'ın 105 yıl önce düşman işgalinden kurtarıldığını söyledi.

Törene katılanlara teşekkür eden Demir, "Ardahan'ımızın ebedi olarak düşman işgalinden kurtuluşu kutlu olsun. Hepiniz bu onurlu günümüze hoş geldiniz. Milletlerin tarihinde kurtuluş ve fetih günlerinin önemi büyüktür. Bugünler gelecek nesillerin aidiyet duygusunu ve milli şuurunu mutlak suretle ayakta tutar." dedi.

Kutlamalarda, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, halk oyunları ekipleri gösteri düzenledi.

Soğuk hava ve hafif kar yağışı altında yapılan yürüyüşün ardından Yanık Camisi'nde şehitler için dualar edildi.

Kutlamalar, muharip uçak geçişiyle son buldu.

Kaynak: AA
