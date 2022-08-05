Türkiye'nin sıcaktan kavrulduğu hafta Ardahan'da termometreler sıfırın altını gördü

Mayıs ve haziran aylarını mevsim normallerinin altında geçiren Türkiye'de bu yıl yaz sıcaklığının en yüksek olduğu günler geçen hafta yaşandı. 24-31 Temmuz haftasında en yüksek sıcaklık 46,2 derece ile Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde kaydedildi. Aynı haftada en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 0,8 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

İLÇEDE YAZ MEVSİMİ KISA SÜRÜYOR

Ardahan'ın 2038 rakımdaki Göle ilçesinde kış mevsimi uzun, yaz mevsimi ise kısa sürüyor. Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü ilçede yaz akşamları ise serin geçiyor. Bu nedenle bazı ev ve iş yerinde sobalar kaldırılmıyor. Hava sıcaklığının düştüğü günlerde kimi vatandaşlar soba yakıyor.

GÜNDÜZ YAZI, AKŞAM KIŞI YAŞIYORLAR

Temmuz ayının son haftasında hava sıcaklığının sıfırın altında 0,8 dereceye kadar düştüğü Göle'de bazı vatandaşlar, akşam dışarıya çıktığında üşümemek için tişörtünün üzerine mont, polar gibi kalın kıyafetler giyiyor.

"TEMMUZUN SON HAFTASINA KADAR SOBA YAKIYORUZ"

İlçede çay ocağı işleten Yakup Ertan, temmuzun son haftasına kadar soba yaktıklarını söyledi. İş yerindeki sobayı hava serin olduğunda yaktıklarını ifade eden Ertan, "Gelen gurbetçilerimizin üşümeleri üzerine soba yakmaya devam ediyoruz. Sadece bu yıl değil, her sene yazın dahi olsa sobalarımız aktif olarak duruyor." dedi.

"SOĞUK MEMLEKET AMA BİZ SEVİYORUZ"

Öğretmen Ferdi Altun da tüm Türkiye'nin sıcaktan kavrulduğu bu dönemde Göle'nin temmuz ayının son haftasında sıfır dereceyi gördüğünü ve o hafta sobaları yakmaya başladıklarını belirterek, "Soğuk memleket ama biz memleketimizi seviyoruz, sıcak insanlarız." ifadesini kullandı.