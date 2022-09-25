Ardahan haberleri | Posof'ta yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı Güncel Haberler Ardahan haberi... Posof'ta yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı Ardahan'ın Posof ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Posof'ta yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Posof vadisi etrafındaki dağlara kar yağdı. 2550 rakımlı Ulgar Dağı ile beraber Arsiyan dağı, Kençiyan dağı ve büyük dağlar tamamen beyaza büründü. Posof vadisinde ise yağmur yağışı devam ediyor. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Ataman Toros Dağları Ardahan Güncel Haberler

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