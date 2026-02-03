Haberler

Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Ardahan genelinde kar yağışı etkili oldu. Kentte karla karışık yağmurun ardından yoğun kar yağışı görüldü. Şehir beyaz örtüyle kaplanırken, hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye düştü ve ulaşımda aksamalara yol açtı.

Ardahan genelinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kentte karla karışık yağmur, akşama doğru yerini yoğun kara bıraktı.
Yağışın etkisiyle şehir beyaz örtüyle kaplandı, hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye düştü.
Ulaşımda aksamaların da yaşandığı kentte, kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kar, yer yer tipiye dönüştü.

