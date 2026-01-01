Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Ardahan'da etkisini artıran kar ve tipi dolayısıyla il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Vali Hayrettin Çiçek de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Sevgili öğrenciler, hava koşulları sebebiyle yarın cuma günü bir gün süreyle okulları tatil ediyoruz. Ekran süreniz kısa, kitap okuma süreniz uzun olsun. İyi tatiller." mesajını paylaştı.