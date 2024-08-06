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Ardahan'da Yıldırım Çarpması Sonucu Genç Hayatını Kaybetti

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Ardahan'ın Damal ilçesinde hayvan otlatan Okan Baran, sağanak sonrası yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Baran'ın ölüm haberi sosyal medyada duyuruldu.

ARDAHAN'da hayvan otlatırken yıldırımın isabet eden Okan Baran (15), hayatını kaybetti.

Damal ilçesi Seyitören köyünde inek otlatan Okan Baran'a, dün saat 18.00 sıralarında sağanak sonrası yıldırım isabet etti. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu Baran, ambulansla kaldırıldığı Damal Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, Selvinaz- Allahverdi Baran çiftinin 3 çcuğundan en küçüğü olan Okan Baran'ın ölüm haberini, sosyal medya hesabından duyurdu. Çamlıyurt, "İlçemiz Seyitören köyünden Allahverdi Baran'ın oğlu Okan Baran yıldırım çarpması sonucu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Okan'ı kaybetmemizin üzüntüsü tüm ilçe sakinlerini derinden yaraladı. Rabbim ailesine ve sevenlerine sabır versin. Mekanı cennet olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yıldırım Çarpması Sosyal Medya Ardahan Damal Yaşam Güncel Haberler

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