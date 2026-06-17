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Ardahan'da yağışın ardından gökkuşağı oluştu

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Ardahan'da etkili olan yağışın ardından güneşin açmasıyla kentin farklı noktalarında ve Ardahan-Kars kara yolunda gökkuşağı oluştu. Gökkuşağı sürücülerin ilgisini çekti.

Ardahan'da etkili olan yağışın ardından kentin farklı noktalarında gökkuşağı görüldü.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren yağış sonrası güneşin açmasıyla gökkuşağı oluştu.

Ardahan- Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde de görülen gökkuşağı, sürücülerin ilgisini çekti.

Kaynak: AA / Günay Nuh
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