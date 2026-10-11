Ardahan'da vaşak ve iki yavrusu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

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ARDAHAN'da doğada dolaşan vaşak ile iki yavrusu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ardahan-Şavşat kara yolunda aracıyla seyir halinde olan Hakan Büyük, doğadan dolaşan vaşak ve iki yavrusuyla karşılaştı. Aracını durduran Büyük, bir süre dolanan vaşak ailesini cep telefonuyla kaydetti. Vaşakların bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı