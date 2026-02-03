Haberler

Ardahan'da tır geçişine kapatılan kara yolunda ulaşım normale döndü

Güncelleme:
Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım normale döndü. İl genelinde etkili olan kar sebebiyle yapılan çalışmalar sonucu yol tüm araçların geçişine açıldı.

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle dün tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof- Damal kara yolunda ulaşım normale döndü.

Kentin yüksek kesimlerinde yer yer etkisini gösteren kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar ve tipi yüzünden dün tır ulaşımına kapatılan Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

Çalışmanın ardından Ilgar Dağı mevkisi, tüm araçların geçişine açıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
