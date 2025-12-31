Trafik polisi ve jandarmadan 'klipli uyarı'

ARDAHAN'da trafik polisi ve jandarma ekipleri yeni yıl kutlamaları öncesi çektikleri kliple hızlı ve alkollü araç kullanımı konusunda uyardı.

Zorlu kış şartlarının yaşandığı kentte, Ardahan Emniyet Müdürlüğü trafik ve İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli trafik jandarması klip hazırladı. Trafik polisleri, sürücülere özellikle hızlı ve alkollü araç kullanımı konusunda duyarlı olmaları ve trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Klip sonunda konuşan Vali Hayrettin Çiçek, 2026 yılının trafik yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Bizde gerek Emniyet gerekse Jandarma olarak trafik tedbirlerini en üst seviyeye çıkartarak, Ardahan'ımızın trafik kazasız bir yıl olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi. Hazırlanan klip, sanal medya hesaplarından da paylaşıldı.