Ardahan'da Tırın Çarptığı Otomobilde 5 Yaralı

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Ardahan'ın Hanak ilçesinde tırın çarptığı otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Hanak-Damal kara yolu Mesire mevkisinde, İ.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır, Y.M.G'nin kullandığı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ardahan ve Göle Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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