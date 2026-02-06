Haberler

Ardahan'da Tipi Ulaşımda Aksamalara Neden Oldu

Güncelleme:
Ardahan'da sabaha karşı etkili olan tipi, ulaşıma aksamalara neden oldu. Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı yolu tipi nedeniyle kapandı ve TIR'lar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, yolun trafiğe açık kalması için çalışmalara devam ediyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı yolu Aşıkşenlik tüneli çıkışında tipi nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Buzlanma ve tipi nedeniyle TIR'lar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu trafiğe açık tutmaya çalıştı. Tipinin etkili olduğu bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

