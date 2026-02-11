Haberler

Ardahan'da yiyecek arayan tilkilere karla mücadele ekipleri ekmek verdi

Güncelleme:
Soğuk hava ve kar yağışı altında Ardahan'da yiyecek bulmakta zorlanan tilkilere, Karayolları ekipleri tarafından ekmek verildi. Tilkiler, yiyecek için birbirleriyle mücadele etti.

Ardahan'da karlı arazide av arayan tilkiler, Karayolları ekipleri tarafından ekmekle beslendi.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, yaban hayvanları besin bulmakta güçlük çekiyor.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde bulunan Karayolları 183. Şube Şefliği Bakımevi çevresine gelen tilkiler, yiyecek aradı.

Camdan dışarıdaki tilkilerin yiyecek aradığını fark eden Karayolları personeli, hayvanlara ekmek verdi.

Verilen ekmekleri paylaşamayan tilkiler, yiyecek için birbiriyle mücadele etti.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
