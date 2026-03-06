Haberler

Ardahan'da tır parkına inen tilki yiyecek ararken görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bir tilki, Damal ilçesindeki tır parkında çöp konteyneri etrafında yiyecek aradı.

Ardahan'da bir tilki tır parkında yiyecek ararken görüntülendi.

Soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu kentte yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Damal ilçesindeki İl Özel İdaresine ait tır parkına akşam saatlerinde gelen tilki, çöp konteyneri çevresinde bir süre yiyecek aradı.

Tilki daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Günay Nuh
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!
İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma

İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma
İran'a büyük operasyon sinyali: ABD B-1 ve B-2 uçakları İngiltere'ye hareket etti

İran'a büyük operasyon sinyali! En güçlü uçaklar o üsse gidiyor
Rubio'dan korkutan haber: İran'la savaş birkaç hafta daha sürebilir

Rubio Arap mevkidaşlarına savaşın ne kadar süreceğini açıkladı
Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!
İran'dan Kuzey Irak'a açık tehdit: Sert karşılık verilecek

İran'dan komşuya açık tehdit: Herhangi bir adım atılırsa...
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor