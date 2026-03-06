Ardahan'da tır parkına inen tilki yiyecek ararken görüntülendi
Ardahan'da soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bir tilki, Damal ilçesindeki tır parkında çöp konteyneri etrafında yiyecek aradı.
Ardahan'da bir tilki tır parkında yiyecek ararken görüntülendi.
Soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu kentte yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.
Damal ilçesindeki İl Özel İdaresine ait tır parkına akşam saatlerinde gelen tilki, çöp konteyneri çevresinde bir süre yiyecek aradı.
Tilki daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA / Günay Nuh