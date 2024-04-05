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Ardahan'da Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı

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Ardahan'da, ramazan ve Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrası çıkarılan ve 63 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.

Vatandaşlar, cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girdi.

Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde vatandaşlara gösterildi.

İl Müftüsü Adem Karadeniz, AA muhabirine, her etkinlikte Allah'a yakın olmayı amaçladıklarını söyledi.

Bugün ise ramazan ve Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif'i vatandaşlara gösterdiklerini belirten Karadeniz, "Efendimizin sünnetlerini hayatımıza uygulayarak yaşayacağımız bir hayat bizi Rabb'imize yaklaştırır." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Kadir Gecesi Ardahan Dünya Güncel Haberler

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