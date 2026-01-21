Ardahan'da yolu kapalı köydeki KOAH hastasına, AFAD'ın paletli aracıyla ulaşıldı
Ardahan'da kar nedeniyle kapalı yolun olduğu köydeki KOAH hastasına, AFAD'ın paletli aracıyla ulaşılarak gerekli tıbbi müdahale yapıldı. Hastanın durumu iyi olduğu bildirildi.
Merkeze bağlı Yalnızçam Hasköy köyünde rahatsızlanan KOAH hastası Saim Yıldız'ın (76) yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Sağlık ekipleri, kar nedeniyle yolu kapalı köye AFAD'ın paletli aracıyla ulaştı.
Evinde gerekli müdahalesi yapılan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.