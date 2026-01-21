Haberler

Ardahan'da yolu kapalı köydeki KOAH hastasına, AFAD'ın paletli aracıyla ulaşıldı

Ardahan'da kar nedeniyle kapalı yolun olduğu köydeki KOAH hastasına, AFAD'ın paletli aracıyla ulaşılarak gerekli tıbbi müdahale yapıldı. Hastanın durumu iyi olduğu bildirildi.

Ardahan'da sağlık ekipleri, kar nedeniyle yolu kapalı köydeki KOAH hastasına, AFAD'ın paletli aracıyla ulaştı.

Merkeze bağlı Yalnızçam Hasköy köyünde rahatsızlanan KOAH hastası Saim Yıldız'ın (76) yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Sağlık ekipleri, kar nedeniyle yolu kapalı köye AFAD'ın paletli aracıyla ulaştı.

Evinde gerekli müdahalesi yapılan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Günay Nuh
