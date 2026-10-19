Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis kara yollarında ulaşımı aksattı

Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis kara yollarında ulaşımı aksattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kent merkezi, Üniversite Kavşağı ve Artvin kara yolunda görüş mesafesini düşürerek ulaşımı aksattı. Sürücüler kara yollarında hızlarını azaltarak ilerlerken trafik ekipleri olumsuz hava koşullarına karşı uyarıda bulundu.
Ardahan'da etkili olan yoğun sis kara yollarında ulaşımı aksattı.
Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle sabah saatlerinde oluşan sis, özellikle kent merkezi, Üniversite Kavşağı ve Artvin kara yolunda etkisini artırdı.
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler kara yollarında hızlarını azaltıp dikkatli şekilde ilerledi.
Trafik ekipleri, sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA