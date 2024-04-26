Ardahan'daki Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ortaokul öğrencilerine tanıtıldı.

Okulun müdürü Osman Erdem, öğretmen ve öğrenciler, Cemal ve Zekiye Vatan Ortaokulu son sınıf öğrencilerini ziyaret etti.

Erdem, okulun salonunda, liselere geçmeye hazırlanan ortaokul öğrencilerinin doğru tercih yapmalarına yardımcı olmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Bu kapsamda kent merkezindeki tüm okulları ziyaret etmeye çalıştıklarını ifade eden Erdem, "Sizleri lise tercihleri konusunda bilgilendirmek için buradayız. Başarı için yeteneğin ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Daha sonra mesleki ve teknik eğitimin hem mesleki başarı, hem de ülkenin geleceği açısından ne kadar önemli olduğuna vurgu yapıyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin hazırlamış olduğu bilinçli bireyler yetiştirilmesi için gerekli olan tasarruf bilinci konulu tiyatro sergiliyoruz." dedi.

Program Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tanıtımıyla sona erdi.