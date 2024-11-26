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Ardahan'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Tır Geçişleri Kapandı

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Ardahan'ın Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, etkili olan tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı. Ekipler, küçük araçlar için tedbir almasını öneriyor.

Türkgözü-Posof- Damal kara yolu, olumsuz hava koşulları nedeniyle tır geçişine kapatıldı.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artıran tipi özellikle Türkgözü-Posof-Damal ve Ardahan-Şavşat kara yollarında ulaşımı aksatıyor.

Kenti Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na bağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ekipler, tipi yüzünden tır geçişine izin vermiyor.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde ise zincirsiz tırların geçişine izin verilmiyor.

Yollara kar ve tipiye ilişkin uyarı levhaları koyan ekipler, küçük araçlarda tedbir amaçlı zincir bulundurulmasını istedi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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