Ardahan'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Tır Geçişleri Kapandı
Ardahan'ın Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, etkili olan tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı. Ekipler, küçük araçlar için tedbir almasını öneriyor.
Türkgözü-Posof- Damal kara yolu, olumsuz hava koşulları nedeniyle tır geçişine kapatıldı.
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artıran tipi özellikle Türkgözü-Posof-Damal ve Ardahan-Şavşat kara yollarında ulaşımı aksatıyor.
Kenti Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na bağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ekipler, tipi yüzünden tır geçişine izin vermiyor.
Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde ise zincirsiz tırların geçişine izin verilmiyor.
Yollara kar ve tipiye ilişkin uyarı levhaları koyan ekipler, küçük araçlarda tedbir amaçlı zincir bulundurulmasını istedi.