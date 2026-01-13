Erzincan, Ardahan ve Kars genelinde Erzurum'da ise 3 ilçede okullar tatil

ARDAHAN'DA DA OKULLAR TATİL

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği öngörülmektedir. Oluşması muhtemel olumsuzluklar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar için tedbir amacıyla 14 Ocak 2026 Çarşamba günü ilimiz genelinde remi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel bir gün idari izinli sayılacaktır."