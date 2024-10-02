Ardahan'da Mevsimin İlk Karı Düştü
Ardahan'ın Damal ve Hanak ilçelerinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Sağanak yağmurun ardından karla kaplanan tepelerde gökkuşağı da göz alıcı bir manzara oluşturdu.
Ardahan'ın Damal ve Hanak ilçelerinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.
Kent geneli etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Damal ve Hanak ilçelerinin Gürcistan sınırına yakın tepelere kar yağdı.
Mevsimin ilk karıyla tepeler beyaza bürünürken, aynı alanlarda beliren gökkuşağı da güzel görüntü oluşturdu.
Ardahan merkezde ise sağanak etkisini sürdürüyor.