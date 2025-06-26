Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: İki Kişi Hayatını Kaybetti
Çıldır ilçesinde Kura Nehri'ne giren 2 kişi boğularak öldü, bir kişi ise kurtuldu. Olay sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Kura Nehri'ne giren 2 kişi boğularak öldü.
Kurtkale köyünde yaşayan akrabalar Adil (73), Hafiz (65) ve Taha Umut Akçay (20) yüzmek için Kura Nehri'ne girdi.
Bir süre sonra bu kişilerden haber alamayan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Adil ve Hafiz Akçay'ın boğulduğunu, Taha Umut Akçay'ın ise yüzerek sudan çıktığını belirledi.
Hayatını kaybeden akrabalardan birinin cesedi bulunurken, diğerini arama çalışmaları devam ediyor.
Taha Umut Akçay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.