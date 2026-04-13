Ardahan'da kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kent genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

Şiddetli tipi nedeniyle birçok noktada görüş mesafesi düşerken, soğuk havanın da etkisiyle yollarda buzlanma meydana geldi.

Ardahan'ı Artvin ve Posof ilçesine bağlayan kara yollarında bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ve ilgili ekipler, ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve düşük görüş mesafesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.