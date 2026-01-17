Haberler

Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu zincirsiz ağır tonajlı araçlara kapatıldı

Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda kar ve tipi nedeniyle zincirsiz ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara yol açtı.

Ardahan'da, Türkgözü-Posof- Damal kara yolunda, kar ve yoğun tipi nedeniyle zincirsiz ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Kent merkezi ve genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ile tipi, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımın aksamasına neden oluyor.

Kar yağışının oluşturduğu buzlanmadan dolayı Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar mevkisi, zincirsiz ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Yolda karla mücadele çalışması başlatan ekipler, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

Ardahan-Şavşat kara yolunda da etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
